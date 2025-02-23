США отказались от стопроцентной доли в украинском фонде в рамках сделки по ресурсам

FT: США отказались от доли в 100% в украинском фонде в рамках сделки по ресурсам

Последний черновой вариант соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых не содержит положений о стопроцентном контроле США над будущим инвестиционным фондом. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что данные условия были изменены после того, как Украина отказалась от изначального предложения США. По данным источника издания, Киев намерен подписать договор только после получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Ранее Подоляк назвал заключение сделки по ресурсам с США вопросом ближайшего времени.