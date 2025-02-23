Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США отказались от стопроцентной доли в украинском фонде в рамках сделки по ресурсам

FT: США отказались от доли в 100% в украинском фонде в рамках сделки по ресурсам
close
Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последний черновой вариант соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых не содержит положений о стопроцентном контроле США над будущим инвестиционным фондом. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что данные условия были изменены после того, как Украина отказалась от изначального предложения США. По данным источника издания, Киев намерен подписать договор только после получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Ранее Подоляк назвал заключение сделки по ресурсам с США вопросом ближайшего времени.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами