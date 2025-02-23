Эстония хочет обсудить на встрече глав МИД ЕС конфискацию российских активов

Правительство Эстонии планирует поднять вопрос возможной конфискации российских активов на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Эстония уже направила документ по теме конфискации активов РФ странам ЕС. Авторы отметили, что несколько государств заявили о готовности обсудить вопрос, среди них балтийские страны и Польша. При этом Германия, Франция, Бельгия и Европейский центральный банк выразили обеспокоенность данным предложением, добавили журналисты.

После начала СВО на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это около €300 млрд. Более €200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

21 февраля представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер сообщила, что Еврокомиссия рассматривает любые возможности для дальнейшей поддержки Украины, включая использование замороженных российских активов. При этом в ЕК не смогли ответить на вопрос, является ли данное решение законным.

Ранее экономист объяснил разморозку активов российских инвесторов на Западе.