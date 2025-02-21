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Замороженные в Европе российские активы могут пойти на помощь Украине

В ЕС не исключили, что используют замороженные активы РФ для помощи Украине
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Стрингер/РИА Новости

Еврокомиссия рассматривает любые возможности для дальнейшей поддержки Украины, включая использование замороженных российских активов. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер, пишет РИА Новости.

«Мы рассматриваем все возможности продолжения помощи Украине, что имеются в нашем распоряжении, включая российские активы», — заявила Хиппер.

При этом в Еврокомиссии не смогли ответить на вопрос, является ли использование замороженных активов РФ законным. Представитель ЕК пообещал журналисту, спросившему об этом, ответить в двустороннем формате.

После начала СВО на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это около €300 млрд. Более €200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

В 2024 году, как заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, удалось вернуть около 570 млрд рублей российских инвесторов, заблокированных в странах Запада. Она уточнила, что речь идет о ценных бумагах и купонах, которые были заморожены.

В январе в Кремле дали понять, что недружественные действия в отношении российских активов не останутся без ответа. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли Россия в ответ воспользоваться активами австрийского Райффайзенбанка, которые остались в нашей стране.

Ранее в ЕК призвали «креативно» использовать активы России для помощи Украине.

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