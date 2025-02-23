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Кадыров назвал Чечню авангардом защитников России

Кадыров: Чечня всегда была и остается в авангарде защитников России
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Чечня всегда была и остается в авангарде защитников России. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, поздравляя военных с Днем защитника Отечества.

«Чеченская Республика всегда была и остается в авангарде защитников Отечества», — написал он.

По словам Кадырова, военнослужащие из Чечни активно участвуют в специальной военной операции, выполняют поставленные задачи и ценятся командованием. Он отметил, что чеченские бойцы, как и их предшественники, продолжают защищать безопасность России.

Чеченский народ в любое время готов встать на защиту Родины, ее суверенитета и целостности, подчеркнул он.

Кадыров поздравил с праздником президента РФ Владимира Путина и «всех доблестных воинов».

До этого российский лидер поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Путин отметил, что воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, а также остается делом чести. Глава государства добавил, что патриотизм у граждан воспитывается историей страны и передается из поколения в поколение. Кроме того, он подчеркнул, что праздник олицетворяет поистине всенародные любовь и уважение к флоту и армии России.

Ранее Володин рассказал, кто может праздновать День защитника Отечества.

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