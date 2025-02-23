Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей

Кадыров назвал приказ Сталина о депортации чеченцев бесчеловечным
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал пост о депортации чеченцев и ингушей, которая началась 23 февраля 1944 года.

Он отметил, что 23 февраля — скорбная дата в истории чеченского народа. Кадыров напомнил, что по бесчеловечному приказу советского лидера Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию.

По его словам, ложные обвинения, ставшие официальным оправданием этого события, «не выдерживают никакой критики».

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров поручил председателю парламента Чечни Магомеду Даудову решить вопрос с формулировками в новом учебнике истории, вызвавшими недовольство у представителей репрессированных народов СССР. До этого в учебнике истории России для 10-го класса под авторством Владимира Мединского и Анатолия Торкунова нашли спорный абзац о депортациях, а общественные деятели Северного Кавказа выступили с критикой по этому поводу. Позднее в конгрессе народов Кавказа заявили о согласовании правок в новом учебнике истории России.

Ранее Кадыров назвал свой главный титул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами