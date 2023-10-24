Учебник истории Мединского перепишут ради исправления абзаца после требования главы Чечни

В Конгрессе народов Кавказа заявили о согласовании правок в новом учебнике истории России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова председателя Президиума российского Конгресса народов Кавказа.

В сентябре Рамзан Кадыров поручил председателю парламента Чечни Магомеду Даудову решить вопрос с формулировками в новом учебнике истории, вызвавшими недовольство у представителей репрессированных народов СССР. До этого в учебнике истории России для 10-го класса под авторством Владимира Мединского и Анатолия Торкунова нашли спорный абзац о депортациях, а общественные деятели Северного Кавказа выступили с критикой по этому поводу.

Затем для «доработки» учебного пособия была создана рабочая группа, в нее вошли главы регионов, народы которых подверглись репрессиям. Под их контролем, как отмечается, должен был быть отредактирован фрагмент из главы «Пособники врага» внутри параграфа №22, в котором сообщалось, что «на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы». Авторы указали, что «в результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей», которым «пришлось пережить много бед и лишений».

«Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1953 года», — сказано в учебнике, который начали использовать в образовательных учреждениях с 1 сентября.

Как следует из ответа Минпросвещения, абзац, содержание которого возмутило кавказские народы, после внесения правок будет выглядеть так:

«Трагической страницей в истории ВОВ стало массовое выселение народов в 1941–1944 годах, в условиях близости фронта и боевых действий огульно обвиненных ГКО в предательстве. Насильственному переселению (депортации) подверглись 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевшихся у большинства из них. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались на другой конец страны — в Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отщепенцами и предателями пострадали массы совершенно безвинных и лояльных советской власти людей, в том числе сражавшихся в рядах Красной Армии. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость была постепенно восстановлена в 1957–2014 годах. В СССР, а потом и в Российской Федерации репрессии в отношении целых народов были осуждены и выработаны меры по их полной реабилитации».

Таким образом, из абзаца о депортациях в годы войны уберут упоминание конкретных народов. Алий Тоторкулов назвал эти изменения «существенными и справедливыми» и заметил, что их внесения удалось добиться «благодаря усилиям республиканских властей и общественных организаций». По словам главы Конгресса народов Кавказа, правки внесут в учебник «не ранее следующего учебного года».

Ранее ректор МГИМО Торкунов отметил, что учебник по отечественной истории переписывался 40 раз.