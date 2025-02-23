Путин примет участие в коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Также он отметил, что российский президент «расскажет коллегам по БРИКС» о том, как продвигается возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном.

При этом, по словам Зарубина, это не единственные плановые контакты по международной линии.

23 февраля редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что президент России Владимир Путин отказался от звания генерала, оставшись полковником, «чтобы служить народу». Сам российский лидер высказывался об отказе от генеральского звания на прямой линии в 2011 году. Он вспоминал, что это произошло, когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин предложил ему занять должность директора ФСБ.

Ранее Путин попросил Лаврова рассказать членам Совбеза о зарубежных поездках.