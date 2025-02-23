Депутат Верховной рады Украины Евгений Петруняк рассказал о флаге Украины с нецензурной надписью, который вывешен у офиса конгрессмена от Республиканской партии США Дона Бейкона. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик утверждает, что фотографию с украинским флагом и нецензурной надписью сделала одна из его коллег. Он назвал неприемлемым писать соответствующие высказывания на флаге государства.

Петруняк заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы по факту совершения преступления, связанного с надругательством над государственным символом Украины.

До этого стало известно, что пасынок главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван проедет с флагом России на акцию в честь Дня защитника Отечества в Сиднее. Он заявил, что на пророссийских демонстрациях местная полиция запрещает поднимать флаги через люки на крыше авто. Однако во время других акций за подобные действия к участникам обычно нет претензий.

Ранее глава МИД Украины резко отреагировал на отказ США осуждать действия России в ООН.