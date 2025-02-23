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Экс-лидера «Хезболлы» похоронили спустя пять месяцев после гибели

AP: в Бейруте начались похороны погибшего пять месяцев назад лидера «Хезболлы»
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Bilal Hussein/AP

В Бейруте 23 февраля началась церемония прощания с лидером движения «Хезболла» Хасаном Насраллой, который погиб пять месяцев назад. Об этом пишет Associated Press (AP).

На церемонию приехали свыше 400 политических и религиозных деятелей из-за рубежа, в том числе делегация Ирана во главе с председателем парламента.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее в Ливане толпа суннитов растерзала водителя автобуса из-за портрета Насраллы на окне.

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