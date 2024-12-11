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В Ливане толпа суннитов растерзала водителя автобуса из-за портрета Насраллы на окне

В Ливане толпа суннитов растерзала водителя автобуса из-за портрета Насраллы

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Bilal Hussein/AP

В Ливане толпа растерзала водителя автобуса из-за укрепленного на лобовом стекле портрета Хасана Насраллы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политконсультант Игорь Дмитриев.

«В Ливане толпа суннитов растерзала водителя автобуса на окне которого увидели портрет Насраллы. Вероятно, Хизбаллу будут выкорчевывать из Ливана любыми методами», — написал Дмитриев (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Инцидент произошел в регионе Бекаа. Во время проезда через Мадждаль-Анджар агрессивно настроенные люди заметили на стекле автобуса портрет политического деятеля. Водителя автобуса избили и нанесли ему ножевое ранение, оставив истекать кровью.

До этого стало известно, что в Новосибирской области автобус перевернулся после столкновения с грузовым автомобилем.

Ранее «Газета.Ru» писала, какие автомобили могут принудительно снять с учета из-за проблем с растаможкой.

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