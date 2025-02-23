Медведев заявил, что в рядах противников России царит паника

На данный момент в рядах врагов России царят ужас и паника. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия 80 лет назад победила фашизм и его потомкам «не избежать расплаты», которая будет происходить на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что действия будут более «жесткими и надежными».

«Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на все», — заявил он.

Медведев отметил, что данный подход поможет избежать всемирного апокалипсиса. Он подчеркнул, что Россия обязана «выжечь корни нацизма» на Земле. Зампред Совбеза добавил, что важно сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на планете.

До этого он заявил, что решение о начале спецоперации было «единственно верным и возможным». По его словам, 80 лет назад армия России победила фашизм, однако борьба с его «потомками» завершится не в новом Нюрнберге, а на линии фронта.

Ранее Медведев оценил решение о начале СВО.