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Медведев оценил решение о начале СВО

Медведев: решение о начале СВО было единственно верным и возможным
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Время показало, что решение о начале спецоперации было «единственно верным и возможным». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Завтра три года, как началась специальная военная операция. Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным», — заявил он.

По словам Медведева, 80 лет назад армия России победила фашизм, однако борьба с его «потомками» завершится не в новом Нюрнберге, а на линии фронта. Он подчеркнул, что борьба с «неонацизмом» еще не завершена, однако «итог уже совсем близок».

До этого зампред Совбеза РФ рассказал о феномене стратегической неопределенности.

По его словам, это новый метод решения международных задач, к которому прибегают западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что зарубежные политики часто меняют свои позиции по различным вопросам, как делал и Макрон, говоря об отправке войск на Украину.

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».

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