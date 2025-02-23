В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского после приступа

Папа Римский Франциск провел ночь спокойно после респираторного приступа и ухудшения состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу печати святого престола.

В публикации не говорится о досуге понтифика, как сообщалось в первые дни госпитализации.

Днем ранее стало известно, что состояние папы Римского ухудшилось до критического. В службе печати Ватикана рассказали, что 88-летний понтифик по-прежнему находится в опасности. В пресс-службе отметили, что из-за падения количества тромбоцитов и аритмии папе Римскому также пришлось сделать переливание крови. Несмотря на плохое самочувствие, он остается в сознании и провел день сидя.

14 февраля папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Из-за болезни понтифик пропустил две проповеди подряд.

Ранее сообщалось, что папа Римский может отречься от престола.