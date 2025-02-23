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В США рассказали о восхищении Трампа Путиным и его обиде на Зеленского

WSJ: Трамп обижен на Зеленского и восхищается Путиным
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Susan Walsh/AP

Резкие высказывания американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского обусловлены личными обидами на главу Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов, Трамп обижен на Зеленского, поскольку тот содействовал импичменту республиканца во время его первого срока на посту президента США. Кроме того, недовольство украинским лидером обусловлено его нежеланием заключать сделку по полезным ископаемым, говорится в тексте.

При этом Дональд Трамп испытывает «уважение, граничащее с восхищением» в отношении президента России Владимира Путина, указывает WSJ. Газета цитирует бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона который заявил, что Трамп восхищается российским лидером за его «силу» и «контроль» над ситуацией в России.

До этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. В феврале Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в США указали, что Трамп за «считанные дни» перевернул отношение к Украине.

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