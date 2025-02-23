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Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц рассказал, с кем не будет создавать коалицию

Мерц исключил коалицию с теми, кто не готов к изменениям в миграционной политике
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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц исключил возможность создания коалиции после выборов в бундестаг с теми, кто не готов к серьезным изменениям в экономической и миграционной политике. Его слова передает агентство DPA.

«Мы не будем объединяться ни с кем, кто не готов к реформам в экономической и миграционной сферах Германии», — заявил Мерц на предвыборном мероприятии в Мюнхене.

Он также вновь отметил, что не будет вести никаких переговоров о коалиции с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Ни при каких условиях мы не будем обсуждать, не говоря уже о переговорах или участии в правительстве с АдГ. Это абсолютно исключено», — подчеркнул он.

В воскресенье, 23 февраля, в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив ЕС, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Подробнее о том, что ждет Германию после выборов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск поддержал «АдГ» накануне выборов в бундестаг.

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