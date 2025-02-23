На Украине обратились с просьбой к госсекретарю США из-за гибели журналиста Лиры

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал в своем Telegram-канале госсекретаря США Марко Рубио ввести санкции против лиц, которые несут ответственность за гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры.

Депутат указал, что предложил Рубио подготовить законопроект о санкциях за нарушение прав человека, а также за похищение людей на Украине. Дубинский указал, что Лира является одной из жертв киевского режима.

«Силами СБУ (Службы безопасности Украины — «Газета.Ru») при покрывательстве судов и ДБР (Государственного бюро расследований — «Газета.Ru») распространена практика похищений, пыток, вымогательств. Остановить их в условиях диктатуры Зеленского могут только санкции США против вовлеченных лиц», — написал парламентарий.

Депутат также заявил, что Лира был похищен по указанию руководства СБУ и изначально содержался в концлагере «спортзал» в Киеве, где его запугивали и требовали перестать записывать ролики о коррупции экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также высказывать свое мнение о реальных причинах конфликта.

Как пишет Дубинский, второй раз Лира был задержан в Харькове. По словам депутата, там журналиста ограбили сотрудники СБУ, после чего поместили в Харьковское СИЗО, где подконтрольные администрации тюрьмы заключенные пытали блогера и вымогали у него $70 тысяч. Парламентарий указал, что эти деньги требовали заплатить за то, чтобы через суд ему установили залог и выпустили из СИЗО.

Как пишет депутат, третий раз Лиру задержали на границе с Венгрией и снова поместили в СИЗО Харькова, где журналист «содержался в нечеловеческих условиях». Там он заболел воспалением легких, которое закончилось пневмотораксом в результате очередного избиения в тюрьме, указал Дубинский. Парламентарий подчеркнул, что СБУ знали о состоянии журналиста.

Гонсало Лира родился в Бербанке, штат Калифорния, в 1968 году. Имея двойное гражданство США и Чили, он проживал в Харькове. Как блогер он активно освещал военные действия России на территории Украины и высказывал критику в адрес Зеленского. Лиру задержали за якобы оправдание российской агрессии.

Сначала его арестовали, потом отпустили под домашний арест. Лира пытался сбежать в Венгрию, но его задержали. Позже он скончался от пневмонии в СИЗО.

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