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Трамп и Трюдо высказались за урегулирование конфликта на Украине

Белый дом: Трамп и Трюдо заявили, что хотят урегулирования на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого отметили, что рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В документе сообщается, что Трамп и Трюдо обсудили телефонный разговор представителей стран «Группы семи» (G7), который запланирован на понедельник, 24 февраля. Как ожидается, этот разговор будет приурочен к третьей годовщине начала Россией специальной военной операции.

«Премьер-министр Трюдо поддержал желание президента Трампа прекратить войну и признал, что Трамп является единственным мировым лидером, который может добиться справедливого и долгосрочного мира», — говорится в сообщении.

Глава канадского правительства также проинформировал главу Белого дома о том, что Канада добилась сокращения на 90% объемов фентанила, который ввозят в США через границу. Как сообщалось, потребление этого наркотика в США приняло характер эпидемии.

22 февраля США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Кроме того, Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь президент России Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис. Также российский лидер заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее в Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине.

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