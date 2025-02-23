Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что подвергался преследованиям больше, чем Аль Капоне

Трамп: из-за «режима» Байдена я подвергался преследованиям больше Аль Капоне
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что во времена правления администрации его предшественника Джо Байдена он подвергался большим преследованиям, чем в 30-х годах прошлого века испытал на себе американский гангстер и босс итальянской мафии времен сухого закона Аль Капоне. Об этом глава Белого дома заявил во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий.

«Знаете, в отношении меня было больше расследований, чем против великого Альфонсо Капоне <...>. Мой отец Трамп глянул бы сверху на мою мать и спросил: «Как, черт возьми, это случилось с моим мальчиком?» — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что находился под следствием на гораздо более высоком уровне, чем Капоне или кто-либо еще. Также президент США указал, что покончил с использованием в качестве оружия системы правосудия администрации Байдена.

Кроме того, американский лидер указал, что до сих пор вынужден устранять последствия работы своего предшественника Байдена. Трамп назвал бывшего главу государства «худшим президентом в истории» США, потому что доставшиеся от прошлой американской администрации проблемы затронули все сферы жизни общества.

25 августа 2023 года Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, а снимок распространил офис шерифа округа Фултон. Таким образом, он стал первым американским президентом, которого запечатлели на фото такого рода (магшот). Трамп провел под стражей всего около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в размере $200 тысяч.

Ранее в Европе заявили о подготовке сценария третьей мировой войны для Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами