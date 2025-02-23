Трамп заявил, что подвергался преследованиям больше, чем Аль Капоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что во времена правления администрации его предшественника Джо Байдена он подвергался большим преследованиям, чем в 30-х годах прошлого века испытал на себе американский гангстер и босс итальянской мафии времен сухого закона Аль Капоне. Об этом глава Белого дома заявил во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий.

«Знаете, в отношении меня было больше расследований, чем против великого Альфонсо Капоне <...>. Мой отец Трамп глянул бы сверху на мою мать и спросил: «Как, черт возьми, это случилось с моим мальчиком?» — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что находился под следствием на гораздо более высоком уровне, чем Капоне или кто-либо еще. Также президент США указал, что покончил с использованием в качестве оружия системы правосудия администрации Байдена.

Кроме того, американский лидер указал, что до сих пор вынужден устранять последствия работы своего предшественника Байдена. Трамп назвал бывшего главу государства «худшим президентом в истории» США, потому что доставшиеся от прошлой американской администрации проблемы затронули все сферы жизни общества.

25 августа 2023 года Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, а снимок распространил офис шерифа округа Фултон. Таким образом, он стал первым американским президентом, которого запечатлели на фото такого рода (магшот). Трамп провел под стражей всего около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в размере $200 тысяч.

Ранее в Европе заявили о подготовке сценария третьей мировой войны для Трампа.