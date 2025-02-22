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Мошенники нацелились на участников СВО в преддверии 23 Февраля

ТАСС: мошенники стали обещать участникам СВО денежные выплаты
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Depositphotos

Перед Днем защитника Отечества мошенники начали использовать новую схему с обещанием выплат ветеранам и участникам СВО, передает ТАСС.

В российских силовых структурах рассказали, что потенциальные жертвы получают по электронной почте сообщения о единовременной денежной выплате, для которой нужно подать заявление в воинскую часть или учреждение, где был заключен контракт.

«Данное сообщение — фейк, а адрес, с которого ведется рассылка, не имеет никакого отношения к военному ведомству», — сказал источник ТАСС.

Он призвал не переходить по ссылкам из таких электронных писем и не скачивать оттуда вложений. Таким образом мошенники могут получить доступ к персональной информации.

До этого глава направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников предупредил о том, что мошенники маскируют вредоносные ссылки в мессенджерах под безобидный контент. Например, в WhatsApp пользователи получают сообщения со ссылкой или открыткой, а при попытке прочитать содержимое их просят ввести данные на фальшивом сайте «Госуслуги». После этого злоумышленники могут при помощи украденного аккаунта оформить кредит или сделку с недвижимостью на обманутого юзера.

Ранее россиянам объяснили, какие разрешения не стоит давать мобильным приложениям.

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