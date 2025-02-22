Трамп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине

Трамп заявил, что у него есть надежда на урегулирование конфликта на Украине

Трамп заявил, что после общения с российским президентом Владимиром Путиным у него есть надежда на урегулирование конфликта на Украине. Об этом он сообщил на Конференции консервативных политических действий (CPAC), пишет ТАСС.

«Я разговаривал с президентом Путиным, и я думаю, что все это закончится. Это должно закончиться», — сказал он.

Трамп добавил, что конфликт на Украине вызывает у него ужас.

Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока находится на начальной стадии.

19 февраля президент России отметил, что встреча лидеров двух стран не должна ограничиваться только лишь неформальным общением за чашкой чая или кофе. По его словам, необходимо подготовить к обсуждению вопросы, которые имеют большое значение как для США, так и для России, включая ситуацию на Украине. Это позволит найти решения, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Ранее Трамп назвал диалог с Путиным «очень хорошим».