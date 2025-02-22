Орбан назвал страны ЕС неудачниками на переговорах «больших парней» о мире на Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан в своей речи о планах на этот год назвал страны ЕС неудачниками из-за их желания быть вовлеченными в переговоры об украинском урегулировании.

«Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди неудачника. Если не находишь, то знай, что это ты», — сказал политик.

Он добавил, что военные действия на Украине приближаются к концу, поэтому важно, что последует за ними. По мнению Орбана, Киев не сможет присоединиться к НАТО, а вопрос о членстве республики в ЕС будут решать венгры. Премьер-министр полагает, что присоединение Украины к организации уничтожит венгерских фермеров и национальную экономику страны.

19 января Орбан в ходе закрытого заседания правящей фракции партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» заявил, что в ЕС обсуждают, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой помощи от США. Он утверждал, что на столе уже лежит предложение о том, чтобы венгры давали Украине по €500 млн в год.

Ранее Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии.