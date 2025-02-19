Орбан: в ЕС думают, кто будет финансировать Украину после отказа США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе закрытого заседания правящей фракции Фидес заявил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой помощи от США. Об этом пишет газета Magyar Nemzet.

По словам венгерского премьер-министра, США отказываются от финансовой помощи Украине, а Брюссель намерен заставить заплатить за это европейцев.

«Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (€500 млн. — «Газета.Ru») в год», — поделился Орбан.

Орбан подчеркнул, что «об этом не может быть и речи», ведь Киев пока не выполнил ни одного условия для вступления в Евросоюз.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт заблокировал санкции Европейского союза (ЕС) против 27 физических лиц и организаций в РФ, в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

До этого Слуцкий поставил под сомнение «коллективность» Запада после прихода Трампа.