Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о Германии

Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о взрыве «Северных потоков»

Американский журналист Такер Карлсон не смог сдержать смеха после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности Германии на фоне диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

Карлсон поинтересовался у Орбана, как Североатлантический альянс может до сих пор существовать, если США фактически совершили «акт промышленного терроризма» против второй страны НАТО — Германии.

Премьер подчеркнул, что если бы подобное случилось с Венгрией, то без всякого сомнения был бы шум.

«Но, понимаете, это Германия», — добавил Орбан.

Карлсон не смог сдержать смех после такого ответа.

До этого сообщалось, что недействующий после диверсий трубопровод «Северный поток — 2» могут начать использовать для поставок водорода из Финляндии в Германию и страны, прилегающие к Балтийскому морю.

По словам специалистов, строительство нового трубопровода было бы «чрезвычайно дорогостоящим». В связи с этим в Хельсинки, Стокгольме и Копенгагене считают «осмысленным» запуск «Северного потока — 2».

Ранее оператор «Северного потока — 2» допустил продажу объекта из-за долгов.