Новая редакция проекта соглашения между США и Украиной оказалась жестче первой

Новая редакция проекта соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых на порядок жестче, чем первый вариант. Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источники.

Новую версию соглашения Украина получила от США в пятницу, 21 февраля. Оно охватывает не только минеральные ископаемые, но также газ и нефть, при этом доходы от их реализации поступают в специальный фонд.

Также документ предлагает закрепить за Соединенными Штатами 100% собственности фонда и распределить взносы сторон в соотношении два к одному, где Киев вносит две трети поступлениями от добычи ископаемых, а Вашингтон — треть.

Накануне портал Axios писал, что обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.