Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США 24 февраля представят ООН резолюцию по решению конфликта на Украине

Рубио: США 24 февраля представят ГА ООН резолюцию по решению на Украине
close
Lucas Jackson/Reuters

Соединенные Штаты 24 февраля представят на Генассамблее ООН резолюцию по решению конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В понедельник... США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН», - отметил он.

До этого сообщалось, что США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру». В его тексте говорится, что Генассамблея скорбит о жертвах российско-украинского конфликта, просит о его скорейшем прекращении и призывает к прочному миру между Россией и Украиной.

Соединенные Штаты не применили часто используемые Западом формулировки о «российском вторжении на Украину» и не призвали РФ вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.

Антироссийский проект резолюции Генассамблеи, подготовленный к 24 февраля 2025 года, трехлетней годовщине начала специальной военной операции (СВО), требует от России «безоговорочно» вывести вооруженные силы с территории Украины. Среди авторов упомянутой резолюции есть Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.

20 февраля Соединенные Штаты впервые с начала специальной военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН, посвященной Украине.

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания, приуроченного к десятой годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, заявил, что в будущем Украина должна стать демилитаризованным государством и не входить в блоки или альянсы.

Ранее Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами