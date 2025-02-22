Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Швеции выдворят из страны российскую политическую активистку

Швеция выдворит российскую активистку Рудневу из-за угрозы нацбезопасности
close
emmabutte35/X

Власти Швеции депортируют из страны российскую политическую активистку, одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан нежелательной организацией в РФ) Дарью Рудневу. Об этом сообщает РБК.

Полиция безопасности Швеции пришла к выводу, что она представляет для страны угрозу безопасности. Шведское миграционное агентство приняло решение выдворить россиянку из страны и запретить ей приезжать в Шенгенскую зону на протяжении 20 лет. Девушка заявила, что не имеет никакого отношения к любым действиям, которые могли бы угрожать безопасности Швеции.

До этого сообщалось, что бывшую украинскую телеведущую Ирину Литвин-Комаровскую уволили с работы уборщицей в Швеции. У нее возникли трудности с получением больничного, поэтому ее лишили места из-за долгого отсутствия на рабочем месте без уважительной причины.

Ранее Минюст обновил форму реестра иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами