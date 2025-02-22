Власти Швеции выдворят из страны российскую политическую активистку

Власти Швеции депортируют из страны российскую политическую активистку, одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан нежелательной организацией в РФ) Дарью Рудневу. Об этом сообщает РБК.

Полиция безопасности Швеции пришла к выводу, что она представляет для страны угрозу безопасности. Шведское миграционное агентство приняло решение выдворить россиянку из страны и запретить ей приезжать в Шенгенскую зону на протяжении 20 лет. Девушка заявила, что не имеет никакого отношения к любым действиям, которые могли бы угрожать безопасности Швеции.

До этого сообщалось, что бывшую украинскую телеведущую Ирину Литвин-Комаровскую уволили с работы уборщицей в Швеции. У нее возникли трудности с получением больничного, поэтому ее лишили места из-за долгого отсутствия на рабочем месте без уважительной причины.

Ранее Минюст обновил форму реестра иноагентов.