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В США оценили потери ЕС из-за пошлин на сталь и алюминий

Bloomberg: ЕС грозит потеря €28 млрд из-за пошлин США на сталь и алюминий
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Global Look Press

Евросоюз может потерять как минимум €28 млрд из-за пошлин на ввоз в США стали и алюминия. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников агентства, европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 21 февраля провел брифинг для послов блока после своего визита в столицу США и заявил, что ситуация с пошлинами неопределенная. Он добавил, что детали и объем пошлин могут измениться в будущем.

Несколькими днями ранее газета Politico со ссылкой на еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шевчовича писала, что Европейский союз рассматривает идею о том, чтобы предложить США «Великую сделку», предусматривающую ряд торговых и других уступок Вашингтону.

Еврокомиссар пояснил, что Евросоюз может уменьшить пошлины на ввоз машин (сейчас составляют 10%), увеличить свои траты на оборону и внести изменения в законы, регулирующие деятельность цифровых корпораций.

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