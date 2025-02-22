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Медведев призвал США осматривать туалеты после визитов Зеленского

Медведев: в Белом доме нужно осматривать туалеты после визитов Зеленского
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность поведением украинского лидера Владимира Зеленского после его визитов в Соединенные Штаты, подчеркнув, что американским властям необходимо проверять туалеты и другие «интимные уголки» на наличие «порошка». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это типичная <...> патология – считать весь мир обязанным, но при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля. Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе», — заявил он.

По словам Медведева, Зеленский ведет себя так же и «трясется от порошка». Он подчеркнул, что украинский лидер принимает вещества в Белом доме, из-за чего туалеты и другие помещения необходимо «внимательно осматривать».

До этого зампред Совбеза РФ заявил, что Украине нужно «упасть в ноги» Соединенным Штатам, объявить о проведении выборов и начать готовиться к капитуляции, это один из путей для киевского режима на фоне нормализации отношений России и США.

Вторым путем, иронично заметил Медведев, для властей Украины может стать «белый порошок из стола» и успокоение, «подружившись с самим собой».

Ранее основатель Pink Floyd оценил положение Зеленского.

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