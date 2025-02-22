Украинский президент Владимир Зеленский находится в «очень слабом» положении, заявил основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью на телеканале «Россия 1».

«Я не представляю, что будет делать Зеленский, я могу только предположить. Зеленский очень слабую роль в этом процессе играл», — заявил он.

По словам Уотерса, в 2022 году украинский лидер «пытался добиться мира», однако американская сторона отказала ему в этом желании, поскольку хотела «продолжать войну». Он подчеркнул, что с самого начала конфликт на Украине был противостоянием России и «гегемонии США».

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно «упасть в ноги» к Соединенным Штатам, объявить о проведении выборов и начать готовиться к капитуляции, это один из путей для киевского режима на фоне нормализации отношений России и США.

Вторым путем, иронично заметил он, для властей Украины может стать «белый порошок из стола» и успокоение, «подружившись с самим собой».

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».