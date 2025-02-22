На Украине массово набирают людей для размещения негативных комментариев об СВО

На Украине открыли 200 вакансий для комментаторов в русскоязычных Telegram-каналах. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

За день работы таким обещают платить порядка $18 (750 гривен). Работать они смогут из офиса в Киеве или удаленно. Их задачей будет публикация негативных комментариев об СВО в русскоязычных каналах на военную тематику. Объявление о вакансии было сделано на украинском языке.

25 февраля 2022 года, то есть на второй день СВО, сообщалось, что войска РФ ликвидировали штаб «фабрики троллей» ВСУ — 72-го Центра информационно-психологических операций украинской армии. Он был создан еще в 2004 году в Севастополе, после 2014 года был передислоцирован в Бровары под Киевом.

Это подразделение ВСУ занималось осуществлением киберопераций против России, различного рода мероприятий по дезинформации. На Украине есть несколько подобных подразделений в структурах и Главного управления разведки Минобороны, СБУ и МВД.

Ранее украинские мошенники стали присылать россиянам деньги и угрожать им.