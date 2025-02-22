Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме посоветовали премьеру Польши «прикусить язык» после его слов о России

Депутат ГД Шеремет призвал премьера Польши прикусить язык после его слов об РФ
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьеру Польши после его слов о необходимости для ЕС «действовать» по украинскому вопросу и предоставить Киеву помощь за счет российских активов в Европе нужно «прикусить язык и примолкнуть». Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию», — отметил он.

По словам Шеремета, Россия может расценить слова Туска в качестве открытой угрозы в свой адрес.

До этого Туск на своей странице в X заявил, что Евросоюзу необходимо перестать вести разговоры и начать действовать по украинскому вопросу.

Он перечислил три способа улучшения позиции Евросоюза, в том числе за счет оказания помощи Киеву посредством замороженных в Европе российских активов. По словам Туска, необходимо действовать, вместо того чтобы вести разговоры.

По его мнению, капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества «со всеми вытекающими последствиями».

Ранее Лавров заявил, что РФ и США обсудили способ решения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами