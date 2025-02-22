В Госдуме посоветовали премьеру Польши «прикусить язык» после его слов о России

Депутат ГД Шеремет призвал премьера Польши прикусить язык после его слов об РФ

Премьеру Польши после его слов о необходимости для ЕС «действовать» по украинскому вопросу и предоставить Киеву помощь за счет российских активов в Европе нужно «прикусить язык и примолкнуть». Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию», — отметил он.

По словам Шеремета, Россия может расценить слова Туска в качестве открытой угрозы в свой адрес.

До этого Туск на своей странице в X заявил, что Евросоюзу необходимо перестать вести разговоры и начать действовать по украинскому вопросу.

Он перечислил три способа улучшения позиции Евросоюза, в том числе за счет оказания помощи Киеву посредством замороженных в Европе российских активов. По словам Туска, необходимо действовать, вместо того чтобы вести разговоры.

По его мнению, капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества «со всеми вытекающими последствиями».

Ранее Лавров заявил, что РФ и США обсудили способ решения конфликта на Украине.