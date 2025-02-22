ABC: после переговоров России и США Украина оказалась в неудобном положении

Начало переговоров между российской и американской сторонами привело Украину к крайне неудобному положению. Об этом в интервью ABC News заявил полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Стив Генярд.

По его словам, отношения между Европой и Соединенными Штатами меняются, и это происходит давно. Направленность этих событий и их исход определит история, добавил полковник.

«Но на данный момент отношения с Европой напряжены до такой степени, что почти готовы к разрыву. И США пошли на одностороннюю дискуссию с Россией, чтобы определить судьбу Украины», — заявил Генярд.

Он добавил, что переговоры стали сигналом к огромному сдвигу во внешней политике США. Полковник отметил, что «плохим» исходом для Украины будет предоставление доступа к полезным ископаемым для американской стороны.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что начало мирного процесса на Украине невозможно без изменений в политическом руководстве страны. По его словам, переговоры могут начаться только после того, как украинский лидер Владимир Зеленский покинет страну.

Ранее Путин заявил, что переговоры по Украине должны проходить с участием РФ и Украины.