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Медведев оценил позицию Макрона по отправке войск на Украину

Медведев: Макрон играет в стратегическую неопределенность
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Стратегическая неопределенность является новым методом решения международных задач, к которому прибегают западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Нельзя все время говорить, как какой-то Микрон: «Отправим французов воевать против русских», потом: «Нет, ни за что не отправим», а чуть позже: «Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев»», — заявил он.

По словам Медведева, подобные заявления нацелены на то, чтобы запутать противника, однако это может привести к обману народа.

20 февраля Макрон заявил, что Франция выступает за мир на Украине и не планирует направлять свои войска на территорию страны «завтра». Однако французский лидер не исключает возможность отправки военных, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с РФ.

После этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск на Украину. По его словам, это «безумие».

Ранее Захарова отреагировала на видео Макрона с перевернутой картой Украины.

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