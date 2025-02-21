Шольц усомнился в скором прекращении огня на Украине

Шольц: до прекращения боевых действий на Украине еще далеко

До прекращения боевых действий на Украине еще далеко, поэтому вопрос о миротворцах пока открыт, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы все еще далеки от прекращения огня, и совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще, что может сыграть там роль, и произойдет ли это вообще», — объяснил глава немецкого правительства.

По его словам, Европа не должна бросать Украину одну. При этом главный кандидат в преемники Шольца на посту канцлера Фридрих Мерц заявил, что не представляет себе ситуации, при которой солдаты Германии отправятся на украинскую территорию.

17 февраля европейские лидеры собирались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бразилии заявили, что готовы разместить миротворцев на Украине.