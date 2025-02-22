В МИД призвали решить проблемы дипломатов в России и США

Российская сторона с большим вниманием относится к сигналам с американской стороны о необходимости восстановления прежней численности персонала посольств двух стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, для реализации инициативы, предложенной со стороны Соединенных Штатов, необходимо решить проблемы уже работающих дипломатов.

«В качестве первого шага все же нужно нормализовать работу тех, кто уже выполняет свои функции в Вашингтоне, в наших генконсульствах в Соединенных Штатах», — заявил он.

Рябков отметил, что нужно снять искусственные ограничения на поездки на взаимной основе и решить проблемы по предоставлению виз для дипломатов, которые отправляются в длительные командировки. Он подчеркнул, что Россия и США могут проводить сделки по схеме «один за одного» в течение недели, чтобы быстро решить вопросы.

До этого Рябков заявил, что Москва готова к деловому разговору с Вашингтоном. По его словам, тональность контактов двух стран, которые состоялись на текущей неделе, существенно отличалась от того, что имело место в прошлом.

Ранее в Кремле назвали уникальным развитие отношений США и России.