Евросоюз готовит пакет военной помощи Киеву на фоне переговоров о мире на Украине

Bloomberg: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на сумму около $21 млрд

Европейский союз готовит пакет военной помощи Украине на сумму около $21 млрд на фоне процесса нормализации отношений России и США. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Европейский союз готовит пакет дополнительной военной поддержки для Украины на сумму около 20 млрд евро (20,9 млрд долларов США)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Брюссель стремится обеспечить помощь Киеву в условиях стремления президента Дональда Трампа к скорейшему мирному урегулированию с Россией.

Как пишет Bloomberg, инициатива будет направлена на поставку артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, ракет и беспилотников.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщал, что Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета европейской помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев.

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов отмечал, что Европейский союз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Ранее в МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности.