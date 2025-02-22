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В Турции сообщили о возможном визите Лаврова и Матвиенко

A Haber: Турция в феврале ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко собираются в ближайшие дни посетить Турцию. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber, ссылаясь на источники.

По его информации, визит министра иностранных дел РФ состоится 23-24 февраля, а российского сенатора — 26-27 февраля.

Как заявляет телеканал, пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаться с Лавровым.

20 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге посетит несколько стран.

На полях встречи глав МИД стран G20 в ЮАР состоялись переговоры Лаврова и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Также российский дипломат провел ряд двусторонних переговоров, встретившись с министрами иностранных дел Китая Ван И, Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Алжира Ахмедом Аттафом, а также с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Ранее Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин.

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