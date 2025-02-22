Трамп заявил, что США и Украина вскоре заключат сделку по ископаемым

Трамп: США и Украина близки к заключению сделки по ископаемым

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты и Украина близки к заключению сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы довольно близки [к этому]. Я думаю, они (украинцы. — «Газета.Ru») хотят этого. Они чувствуют, что [это будет] хорошо, и говорят о значимости [сделки]. Это большая сделка, они хотят этого», — ответил Трамп на вопрос журналиста.

До этого Трамп в интервью радиостанции Fox News выразил сомнения по поводу наличия у Украины редкоземельных элементов и их оценочной стоимости.

По словам главы Белого дома, украинский президент Владимир Зеленский договорился с американской стороной о редкоземельных элементах и «прочем».

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.