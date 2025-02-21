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В США рассказали, почему американцы разочарованы Зеленским

Гренелл: в США разочарованы Зеленским, так как его действия не приводят к миру
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MDV Edwards/Shutterstock

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл в рамках конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне заявил, что американцы разочарованы президентом Украины Владимиром Зеленским, так как он не принимает ведущих к миру решений.

По словам Гренелла, американский народ потратил сотни миллиардов долларов налогов на поддержку Украины.

«Я думаю, что есть большое разочарование, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») не принимает важные решения ради мира. И опять же, когда американский народ тратит сотни миллиардов долларов, есть чувство разочарования», — отметил Гренелл.

До этого президент Украины Владимир Зеленский за сутки провел переговоры с шестью европейскими лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца, на фоне усиления критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее стало известно, как Зеленский хотел навредить Трампу.

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