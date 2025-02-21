Маск рассказал, почему изменил свою позицию по Украине

Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск изменил свою позицию по украинскому конфликту, заявив, что Россия «зашла слишком далеко», начав спецоперацию, но теперь «слишком далеко зашла Украина». Об этом он написал в соцсети X, осудив продолжение боевых действий.

«Те, кто продолжает эту бойню, лишены эмпатии и разума. Бесконечные потери в окопах — это неправильно», — подчеркнул Маск.

Также в пятницу Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает, что потерпит поражение с разгромным счетом на президентских выборах на Украине.

По мнению предпринимателя, глава Белого дома Дональд Трамп поступает правильно, когда игнорирует украинского лидера. Маск подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к миру, который будет «независим от отвратительной, огромной машины взяточничества».

До этого Маск заявил, что Зеленский должен провести выборы на Украине, чтобы доказать, что он не диктатор.

Ранее в США усилили охрану Маска на фоне полученных им угроз.