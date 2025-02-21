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В Чехии заявили, что США вывели Европу из летаргического сна

Павел: если США хотели вывести Европу из летаргического сна, то им это удалось
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Matthias Schrader/AP

Президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние действия и заявления американской администрации стали сильным стимулом для Европы к самостоятельности. Об этом он сообщил в интервью изданию Deník N.

По его словам, если целью США было пробудить Европу от летаргического сна, то эта цель достигнута. Павел подчеркнул необходимость для европейских стран быстро научиться самостоятельно принимать решения в сфере безопасности и действовать без постоянной опеки союзников за океаном.

«Если целью США было вывести Европу из летаргического сна, то им это удалось. И поскольку внимание США смещается на Тихоокеанский регион, мы должны как можно быстрее научиться самостоятельно принимать решения и действовать», — сказал Павел.

Он отметил, что хотя сотрудничество с США важно, Европа должна больше полагаться на собственные силы, признав изменчивость трансатлантических отношений.

Сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить давление на США в связи с заявлениями Дональда Трампа о ситуации на Украине.

Ранее Трамп поставил Европе жесткие условия по Украине.

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