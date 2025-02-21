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Спецпредставитель Трампа по Украине осыпал похвалами Зеленского

Daily Mail: спецпредставитель Трампа по РФ и Украине Келлог похвалил Зеленского
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Rod Lamkey - CNP/picture alliance/Global Look Press

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог похвалил президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Daily Mail.

На своей странице в соцсети X Келлог назвал день, проведенный в переговорах с высшим руководством Украины, долгим и напряженным.

«Обширные и позитивные дискуссии с Зеленским, закаленным и мужественным лидером воюющей страны, и его талантливой командой по национальной безопасности», — написал спецпредставитель.

Журналисты Daily Mail отметили, что Келлог сделал «ошеломляющий разворот» в риторике США после того, как американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором.

Встреча украинского президента со спецпредставителем США состоялась 20 февраля. Сообщалось, что после нее ожидалась пресс-конференция, однако по желанию американской стороны ее отменили. Позднее Зеленский заявил, что у него с Келлогом состоялась хорошая беседа, в рамках которой было обсуждено много деталей, включая ситуацию на поле боя, возвращение пленных и «действенные гарантии безопасности».

Ранее в Белом доме заявили, что Запад не имел шансов победить в конфликте на Украине.

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