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В США заявили, что Зеленский пообещал подписать сделку по минералам, но потом не стал этого делать

Бессент: Зеленский обещал подписать сделку по минералам, но не стал этого делать
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с ним в Мюнхене пообещал подписать сделку по минералам, но позже не стал этого делать. Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.

«Когда я встречался с ним (с Зеленским. — «Газета.Ru»), он ясно дал понять, что подпишет сделку по минералам в Мюнхене, но он этого не сделал», — заявил Бессент.

До этого журнал The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого издание не уточняет, писал, что Украина, скорее всего, не признает потерю территорий в рамках мирной сделки, однако пойдет на некоторую демилитаризацию.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Зеленский дал оценку отношениям Путина и Трампа.

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