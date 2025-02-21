Адвокат объяснил, зачем Зеленскому санкции против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на бывшего главу государства Петра Порошенко, чтобы вывести его из президентской гонки. Об этом заявил адвокат Илья Новиков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в комментарии для украинского телеканалу Espresso TV.

«Чтобы быть кандидатом в президенты, нужно открыть отдельный счет под эту ситуацию. И это ему запрещено лично Зеленским», — рассказал Новиков.

До этого на Украине возбудили уголовное дело в отношении Порошенко и лидера оппозиционной платформы «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Также уголовное производство начато в отношении олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Всем им вменяются тяжкие и особо тяжкие преступления после того, как они были внесены Зеленским в санкционные списки. Санкции предполагают лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины.

Ранее в Раде заявили, что Порошенко не является оппозицией Зеленскому.