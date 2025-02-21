Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат объяснил, зачем Зеленскому санкции против Порошенко

Адвокат Новиков: Зеленский санкциями выводит Порошенко из выборов
close
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на бывшего главу государства Петра Порошенко, чтобы вывести его из президентской гонки. Об этом заявил адвокат Илья Новиков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в комментарии для украинского телеканалу Espresso TV.

«Чтобы быть кандидатом в президенты, нужно открыть отдельный счет под эту ситуацию. И это ему запрещено лично Зеленским», — рассказал Новиков.

До этого на Украине возбудили уголовное дело в отношении Порошенко и лидера оппозиционной платформы «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Также уголовное производство начато в отношении олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Всем им вменяются тяжкие и особо тяжкие преступления после того, как они были внесены Зеленским в санкционные списки. Санкции предполагают лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины.

Ранее в Раде заявили, что Порошенко не является оппозицией Зеленскому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами