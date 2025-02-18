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В Раде заявили, что Порошенко не является оппозицией Зеленскому

Дубинский: Порошенко не может выступать в качестве оппозиции Зеленскому
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Global Look Press

Бывшего президента Украины Петра Порошенко нельзя назвать оппозицией по отношению к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в данный момент находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Политик отметил, что оппозиционер должен открыто высказываться о злоупотреблениях со стороны власти Украины и подвергать ее конструктивной критике.

«Я могу заявить, что Зеленский — вор, мародер, аферист и предатель. А Порошенко, находясь под санкциями, этого сделать не может», — написал он.

Дубинский подчеркнул, что Порошенко не просто в одном ряду с Зеленским, а «они — братья-близнецы».

До этого Порошенко заявил, что Зеленский до прихода к власти четырежды игнорировал отправленную ему военкоматом повестку.

Военкомат направлял Зеленскому повестки в апреле, июне и августе 2014 года, а также в мае 2015 года. Однако в комиссариате он ни разу по вызову не появлялся. В 2019 году, в преддверии второго тура президентских выборов, в Верховной раде просили минобороны Украины объяснить, почему кандидат Зеленский не проходил службу в ВСУ. Сам политик еще в 2014 году объяснял, что повестку на его имя действительно приносили, но по месту прописки его матери. По словам Зеленского, он просил военных направить ее по месту регистрации, но уведомление так и не пришло. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

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