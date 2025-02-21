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Лавров заявил об огромных объемах поддержки режима Зеленского Всемирным банком

Лавров: МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке режима Зеленского
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Сергей Лавров негативно высказался о масштабах финансовой помощи Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ подчеркнул, что объемы выделяемых Киеву займов и кредитов значительно превышают помощь, оказываемую МВФ и Всемирным банком развивающимся странам, установив, по его словам, рекордные показатели финансовой поддержки режима Владимира Зеленского.

Лавров также обратил внимание на резкое увеличение военных расходов Украины, получающей сотни миллиардов долларов в виде военной помощи от западных стран, назвав это ярким примером непропорционального распределения мировых финансовых ресурсов.

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