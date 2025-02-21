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В ЕС утвердят 24 февраля 16-й пакет антироссийских санкций

Главы МИД 27 стран ЕС утвердят 24 февраля 16-й пакет санкций против РФ
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Главы МИД 27 стран Европейского союза (ЕС) утвердят 24 февраля 16-й пакет санкций против России. Об этом заявил представитель Евросоюза, передает ТАСС.

«Ожидается, что министры утвердят 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России», — говорится в сообщении.

Накануне Европейский союз утвердил 16-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. Официально принять его планируют 24 февраля — в третью годовщину начала специальной военной операции на Украине. Кто пополнит санкционные списки и почему Европа не хочет отказываться от рестрикций — в материале «Газеты.Ru».

До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз должен взять вопрос санкций против России в свои руки на фоне возможного ослабления рестрикций со стороны США. Он заверил, что ЕС будет больше ориентироваться на собственные возможности по обеспечению европейской безопасности, а также будет самостоятельно принимать решение о продлении санкций против России.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала санкции против России «козырем», от которого нельзя отказываться.

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