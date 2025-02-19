Каллас назвала санкции против России «козырем», от которого нельзя отказываться

Каллас сочла санкции ЕС против России козырем, от которого нельзя отказываться

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России являются «козырем», от которого Евросоюз не должен отказываться. Ее слова приводит Euractiv.

«Глупо отказываться от сильной карты, которую мы имеем на руках. Почему россияне хотят отмены санкций? Потому что они причинили им боль и хотят вернуться к обычному бизнесу. Это сильная карта, которую мы имеем в руках, и мы не должны ее отдавать», – утверждает Каллас.

Она призвала ЕС не недооценивать собственную силу, поскольку экономика России якобы «в плохом состоянии». Каллас также заявила, что Россия хочет, чтобы в мире поверили, что она самая сильная, однако «это не так».

До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз должен взять вопрос санкций против России в свои руки на фоне возможного ослабления рестрикций со стороны США. Он заверил, что ЕС будет больше ориентироваться на собственные возможности по обеспечению европейской безопасности, а также будет самостоятельно принимать решение о продлении санкций против России.

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