Путин пожаловался на сокращение числа учителей химии в школах

Путин указал на сокращение числа учителей химии в школах

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий указал на сокращение числа учителей химии в школах в стране, а также на снижение числа учащихся, выбирающих химию в качестве базового предмета. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Количество в процентах преподавателей химии старше 65 лет увеличивается. В вузах надо посмотреть, что происходит внимательным образом», — посетовал глава государства.

Российский лидер призвал максимально включиться в формирование этих планов Российскую академию наук, представителей бизнеса, а также профессионального научного образовательного сообщества.

«Важно, чтобы действовали слаженно, понимали ответственность за результаты», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что от этого зависит реализация всех национальных проектов технологического лидерства, планов по Арктике, Сибири и Дальнему Востоку, по развитию регионов РФ, зависит «решение задач безопасности, повышение качества жизни людей».

Также президент России заявил, что по состоянию на сегодняшний день Россия является абсолютным лидером в Арктике.

Ранее Путин заявил, что российские научные решения часто превосходят иностранные аналоги.