В НАТО призвали ЕС «перестать ныть» и добиться места за столом переговоров по Украине

Страны Евросоюза должны «перестать ныть» и добиться места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Братиславе, передает ТАСС.
«Европейские страны должны перестать ныть и предпринять конкретные действия, чтобы добиться места за столом переговоров по Украине», — заявил Рютте.
Он также назвал позитивными мирные инициативы США, хотя и признал, что был «несколько рассержен» тем фактом, что Соединенные Штаты начали переговоры по Украине без консультаций с НАТО.
До этого Bloomberg заявило о полной политической несамостоятельности Европы. В публикации отмечается, что отношения между странами Евросоюза и США изменились. Агентство подчеркнуло, что Белый дом воспользовался переговорами с Россией в Саудовской Аравии, чтобы продемонстрировать «отсутствие уважение к давним союзникам и нежелание возглавлять стратегическое сообщество».
На фоне этого стало известно, что страны Евросоюза «спешат» разработать план обороны, а также предоставить Украине возможность продолжать боевые действия.
Ранее Трамп заявил, что Европа потерпела неудачу на Украине.