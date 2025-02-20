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В НАТО призвали ЕС «перестать ныть» и добиться места за столом переговоров по Украине

Генсек НАТО Рютте: ЕС надо добиться места за столом переговоров по Украине
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Global Look Press

Страны Евросоюза должны «перестать ныть» и добиться места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Братиславе, передает ТАСС.

«Европейские страны должны перестать ныть и предпринять конкретные действия, чтобы добиться места за столом переговоров по Украине», — заявил Рютте.

Он также назвал позитивными мирные инициативы США, хотя и признал, что был «несколько рассержен» тем фактом, что Соединенные Штаты начали переговоры по Украине без консультаций с НАТО.

До этого Bloomberg заявило о полной политической несамостоятельности Европы. В публикации отмечается, что отношения между странами Евросоюза и США изменились. Агентство подчеркнуло, что Белый дом воспользовался переговорами с Россией в Саудовской Аравии, чтобы продемонстрировать «отсутствие уважение к давним союзникам и нежелание возглавлять стратегическое сообщество».

На фоне этого стало известно, что страны Евросоюза «спешат» разработать план обороны, а также предоставить Украине возможность продолжать боевые действия.

Ранее Трамп заявил, что Европа потерпела неудачу на Украине.

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